(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 settembre 2019 Migranti, De Micheli: "Governo sta lavorando a soluzione Ocean Viking" "In merito a questa nave che in questo momento si trova ferma tra Malta e l'Italia, ovviamente il governo si sta facendo carico di lavorare per trovare una soluzione. Vedremo nelle prossime ore". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in uscita dal Consiglio Trasporti dell'Unione europea. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev