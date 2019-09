(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2019 Sozzani, D'Uva (M5s): "Camera ha impedito lavoro magistrati, voto non influisce su tenuta Governo" Con una votazione a scrutinio segreto l'Aula della Camera dei deputati ha negato con 309 no contro 235 sì (un solo astenuto), l'autorizzazione all'applicazione degli arresti domiciliari nei confronti del deputatodi Forza Italia, Diego Sozzani, indagato per finanziamento illecito. La dichiarazione del capogruppo M5s alla Camera, Francesco D'Uva, dopo il voto Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev