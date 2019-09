(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2019 Fioramonti: "Ho chiesto 1mld per ricerca, è fondamentale per sviluppo economico" Il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, a margine della presentazione al Miur della Notte europea dei ricercatori 2019: "La richiesta di maggiori fondi, quantificati in un miliardo di euro, per il rilancio delle università, della ricerca, delle accademie ed del mondo dei conservatori, non rappresenta solo un recupero di finanziamenti perduti del passato ma rappresenta anche una esigenza perché la ricerca e la formazione sono il segreto dello sviluppo economico di un Paese e se non investiamo in questo settore non riusciremo a fare nient'altro" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev