(Agenzia Vista) Strasburgo, 17 settembre 2019 BCE, Pedicini: "M5s non voterà fiducia a Lagarde, corresponsabile di austerità in Ue" "M5s non voterà fiducia a Lagarde, corresponsabile di austerità in Ue". Così l'eurodeputato del Movimento 5 stelle, Nicola Pedicini, intervenendo all'Eurocamera. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev