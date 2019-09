(Agenzia Vista) Liguria, 16 settembre 2019 Forza Italia, Toti: "Pranzo tra Berlusconi e Scajola? Spero abbiano mangiato bene" A Genova è stata riaperta definitivamente al traffico alle 7 e 30 di questa mattina via Fillak, strada simbolo della tragedia del Ponte Morandi. Alla riapertura della strada, che sarà percorribile solo in un senso di marcia, erano presenti il sindaco e commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera, Marco Bucci ed il governatore della Liguria, Giovanni Toti. / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev