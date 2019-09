Conte a sottosegretari: "Benvenuti in squadra, metteremo disciplina e passione"

I Maneskin chiudono il "Ballo della vita tour" a Milano

Milano, 16 set. (askanews) - Milano, 16 set. (askanews) - Continua il momento d'oro per i Maneskin, la band rivelazione di Xfactor è cresciuta e ha appena concluso a Milano il "Ballo della vita tour" che li ha visti trionfare su 66 palchi in Italia e all'estero davanti a più di 140.000 spettatori. È anche appena uscito "Le parole lontane", il nuovo singolo in italiano dei Maneskin già certificato ...