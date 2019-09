Centrodestra, Toti: "Bene ripresa dialogo Salvini-Berlusconi. Più siamo meglio è"

Francia, a Nantes tornano i gilet gialli: scontri e 18 arresti

Roma, 14 set. (askanews) - Violenti scontri sono scoppiati tra manifestanti e polizia a Nantes, in Francia, in occasione del 44esimo sabato di protesta dei gilet gialli. Circa 400 persone hanno sfilato nel primo pomeriggio in centro città, mentre la polizia ha effettuato 18 arresti, secondo quanto annunciato dalla polizia e dalla prefettura della Loira-Atlantico. Ventidue bombe molotov e dieci ...