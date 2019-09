(Agenzia Vista) Roma, 13 settembre 2019 Tajani: "Governo nasce per spartizione poltrone, ma Italia non è una torta" Il vice presidente di Forza Italia ed ex presidente dell'Parlamento Ue, Antonio Tajani, in conferenza stampa per presentare l'iniziativa di tre giorni organizzata dal partito a Viterbo che si terrà il 20, 21 e 22 settembre Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev