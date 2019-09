(Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2019 Conte: "Giovani spinta propulsiva il mio. Governo più giovane della storia non per merito mio" Nell'Aula della Camera dei deputati le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. A seguire, la discussione sulle comunicazioni del Governo, la replica di Conte, le dichiarazioni di voto e la votazione per appello nominale. "Questo è il Governo più giovane della storia della Repubblica. Non può rinnegare sè stesso. Deve assolutamente raccogliere e vincere questa sfida. L'Italia dovrà essere laboratorio di innovazione, di opportunità, di idee, capace di offrire ai giovani solidi e convincenti motivi per rimanere, hic optime". Così il presidente Conte in un passaggio del suo intervento Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev