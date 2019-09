(Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2019 Centrodestra, Salvini: "Con Meloni lavoriamo per allargare" Il leader della Lega, Matteo Salvini, interviene dal palco della manifestazione in Piazza Montecitorio in concomitanza con la votazione della fiducia al Governo Conte bis alla Camera. Fonte: Facebook/Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev