(Agenzia Vista) Gran Bretagna, 03 settembre 2019 Brexit, Boris Johnson perde maggioranza in Parlamento. Un conservatore lascia il partito Il conservatore Philip Lee, oppositore della Brexit, ha annunciato di lasciare la maggioranza, in questo modo il governo di Boris Johnson ha perso il sostegno numerico alla Camera dei Comuni. Nel video si vede il deputato che si alza in aula e si va a sedere fra i Liberaldemocratici, gruppo di opposizione / fonte House of Commons Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev