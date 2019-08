(Agenzia Vista) Roma, 30 agosto 2019 Governo, Fratelli d'Italia da Conte: "Opposizione senza sconti contro operazione che ripugna" Alla Camera dei deputati il secondo giorno di consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte con i gruppi parlamentari. Le dichiarazioni di Luca Ciriani, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato: "Al presidente incaricato Giuseppe Conte abbiamo ribadito che Fratelli d'Italia sarà nettamente all'opposizione. Dal punto di vista politico questo Governo è inaccettabile, in quanto si fonda su un'alleanza tra partiti che si sono combattutti fino all'altro giorno e per impedire il voto dei cittadini. Fdi ha perseguito e persegue sempre la stessa linea: andare al voto". Così il deputato Tommaso Foti: "Siamo fermanente convinti che questa operazione sotto il profilo politico ripugna e allo stesso tempo che sia perfettamente legittimo da parte dell'opposizione di destra di Fratelli d'Italia una chiamata della opinione pubblica ad una protesta legittima, senza bandiere di partito, che faremo in occasione della richiesta del voto di fiducia" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev