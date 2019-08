Zingaretti al Quirinale per le Consultazioni, il discorso integrale

Gianni Amelio a Venezia: politici veloci a cambiare idea

Venezia, 28 ago. (askanews) - Il regista Gianni Amelio, a Venezia per presentare il suo cortometraggio "Passatempo", che apre la sezione della "Settimana della critica" del festival, commenta le vicende politiche di queste ore. "Io seguo molto la politica, però è la politica che non segue me... Anche se sono sveglio e svelto loro sono più veloci di tutti noi a cambiare idea, a cambiare le cose ...