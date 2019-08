Zingaretti: "No a rimpastone, Italia non capirebbe"

(Agenzia Vista) Roma, 25 agosto 2019 Zingaretti: "Italia non capirebbe rimpastone del Governo caduto" "Italia non capirebbe rimpastone del Governo caduto". Così Nicola Zingaretti, intervenuto in conferenza stampa al termine della riunione al Nazareno in cui il Partito Democratico ha lavorato a sei tavoli di programma prima del dialogo con il Movimento 5 Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev