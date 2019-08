Di Maio: "Parole Di Battista legittime, sano in democrazia"

Migranti, la Ocean Viking sbarcherà a Malta

Milano, 23 ago. (askanews) - La nave Ocean Viking sbarcherà a Malta. Dopo 2 settimane in mare con 356 uomini a bordo, tra x cui donne e bambini, Medici Senza Frontiere (MSF) ha annunciato di aver ricevuto un porto sicuro a Malta per la nave gestita in collaborazione con Sos Mediterranèe. Un gruppo di Paesi si è fatto avanti per dare una risposta umana alla situazione e - come annunciato dal primo ...