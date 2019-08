(Agenzia Vista) Roma, 22 agosto 2019 Di Maio elezioni sarebbero via piu' conveniente, ma ci hanno votato per cambiare l'Italia Qui si rischia di riportare il Paese a una condizione come quella della crisi del 2008. Non è giusto che a pagare siano proprio i cittadini italiani. Il M5S ha la maggioranza relativa in Parlamento, i cittadini ci hanno chiesto di cambiare il Paese profondamente, non di seguire calcoli politici o crisi estive. Le leggi concepite dal Movimento erano al passo da una realizzazione: per questo abbiamo informato il Capo dello Stato di 10 impegni che abbiamo preso con gli italiani". Così il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio al termine delle Consultazioni con Mattarella. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev