Crollo Ponte Morandi, la protezione civile ricorda il momento della segnalazione

I canadair dei Vigili del Fuoco in azione per domare le fiamme sul Monte San Pietro

(Agenzia Vista) Latina, 16 agosto 2019 I canadair dei Vigili del Fuoco in azione per domare le fiamme sul Monte San Pietro L'azione dei Canadair dei Vigili del Fuoco per fermare un incendio nella macchia mediterranea sul Monte San Pietro alle porte di Latina / Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev