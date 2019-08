Salvini a pranzo con Toti e Bucci: "Abbiamo parlato di Trofie"

Open Arms: famiglia evacuata e portata in Italia con ok Viminale

Palermo (askanews) - Una famiglia composta da due adulti e due bambini è stata evacuata nella tarda serata di martedì 13 agosto dalla Open Arms e portata in Italia. L'operazione ha avuto il via libera dal Viminale, dopo che Malta ha annunciato di non riuscire a portarla a terra con tempestività. Uno dei bambini infatti aveva urgente bisogno di cure. Per gli altri passeggeri della nave della Ong ...