(Agenzia Vista) Roma, 08 agosto 2019 Governo, Toninelli: "Non andare avanti significa tradire mandato" Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, al termine di una conferenza stampa al Ministero risponde così a chi gli chiede sulla tenuta del Governo dopo il voto di ieri sulla mozione sulla Tav: "In 14 mesi, qui al ministero, abbiamo risolto la maggior parte dei dossier ereditati dal passato. Non pensavo che il Mit fosse in grado di riuscirci in poco più di un anno. Lo abbiamo fatto dando indirizzi politici specifici e oggi siamo convinti più che mai che per il bene del Paese bisogna andare avanti con questo modello, con cui abbiamo riequilibrato i rapporti di forza dello Stato. Non andare avanti vuol dire tradire il mandato" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev