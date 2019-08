(Agenzia Vista) Roma, 07 agosto 2019 Commercialisti, De Bertoldi (FdI): "Presentiamo ddl bipartisan per tutela professionisti" La conferenza stampa organizzata dalla Consulta dei parlamentari commercialisti per presentare le iniziative della stessa e per illustrare il disegno di legge, il primo trasversale e bipartisan, firmato dai senatori de Bertoldi, Fenu, Romeo, Pichetto Fratin e Marino riguardante l'attività dei lavoratori autonomi liberi professionisti. Parteciperanno i senatori Andrea de Bertoldi (FdI), Emiliano Fenu (M5S), Massimiliano Romeo (Lega), Gilberto Pichetto Fratin (Forza Italia), Mauro Marino (Pd). Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev