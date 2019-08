(Agenzia Vista) Roma, 07 agosto 2019 Tav, Marcucci (Pd): "Maggioranza non esiste più, Conte si dimetta" Nell'Aula di Palazzo Madama in discussione le mozioni sulla TAV Torino-Lione. Il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, durante la dichiarazione di voto sulla Tav. "Questa maggioranza non esiste più. Il Pd ha voluto l'opera quando era al governo e continua a volerla ora che è all'opposizione. Se la maggioranza su questo non c'è più, il presidente del Consiglio deve andare dal presidente della Repubblica a dimettersi. Non è sufficiente sostituire il ministro Toninelli" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev