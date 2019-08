(Agenzia Vista) Roma, 07 agosto 2019 Casellati augura buone vacanze ai senatori in Aula Nell'Aula di Palazzo Madama in discussione le mozioni sulla TAV Torino-Lione. Le mozioni di M5s e Leu erano contro la realizzazione della Torino-Lione, mentre le mozioni di Pd, Forza Italia FdI e +Europa erano a favore. Questi i risultati delle votazioni: M5s 110 sì, 181 no; Pd 180 sì, 109 no, 1 astenuto; +Europa 181 sì, 107 no e 1 astenuto; FdI 181 sì, 109 no e 1 astenuto; FI: 182 sì, 109 no e 2 astenuti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev