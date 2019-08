(Agenzia Vista) Roma, 06 agosto 2019 Meloni: "Inno italiano in spiaggia? Sacro no compatibile, ma al Papeete no responsabilità Salvini" La leader di FdI, Giorgia Meloni, a margine del flash mob 'La crisi non va in vacanza' davanti al Mise: "Per me parla il nome che ho dato al partito che guido, per noi l'INNO d'Italia è una cosa sacra e non dovrebbe essere compatibile con gente che balla in bikini, con un cocktail in mano sulla spiaggia. Non credo pero' che sia una responsabilità del ministro Salvini, il disco non lo stava mettendo lui e del resto sappiamo che i leghisti non sono così legati all'Inno d'Italia, però è una cosa che obiettivamente secondo me è molto distante da quello che accade su una spiaggia". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev