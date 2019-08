Manovra, Salvini: "Ridiscutere vincoli con Ue o nulla è possibile”

Viaggio in Ape-car di Radioimmaginaria da Bologna a Stoccolma

Londra, 6 ago. (askanews) - Un viaggio di 4500 Km per raggiungere in Ape-car la casa di Greta Thunberg. I 10 ragazzi di Radioimmaginaria, la web radio europea di adolescenti che conta più di 300 speaker provenienti da 50 città di 8 Paesi, sono partiti dalla sede di Castel Guelfo in provincia di Bologna lo scorso 29 luglio, sono approdati nel Regno Unito dopo aver attraversato la Francia. L'arrivo ...