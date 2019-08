(Agenzia Vista) Roma, 05 agosto 2019 Sicurezza bis, governo pone la fiducia, bagarre in Aula. Applausi ironici dai banchi Pd: "Vergogna" In Aula al Senato la discussione sulla conversione definitiva in legge del decreto Sicurezza bis. Il ministro per i rapporti col Parlamento, Riccardo Fraccaro (M5s), preende la parola per annunciare la fiducia e dai banchi del Pd si alza un applauso ironico e un grido di pretesta: "Vergogna". Fonte: Senato Web Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev