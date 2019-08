(Agenzia Vista) Liguria, 05 agosto 2019 Governo, Bonafede: "Bene confronto ma non degeneri in litigio" "Dico solo una cosa che secondo me e' sotto gli occhi di tutti: il confronto deve essere costante nella lealta' e nella correttezza che ha contraddistinto questo primo anno di governo. Ma, chiaramente, non deve degenerare ne' nell'offesa, ne' nel litigio perche' i cittadini non vogliono vedere politici che litigano, altrimenti riportiamo le lancette dell'orologio un tantino troppo indietro nel tempo". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, rispondendo a margine di una conferenza stampa ai giornalisti che gli chiedevano se il governo tenesse, nonostante le molte tensioni tra Lega e M5S. / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev