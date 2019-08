03-08-19 Tiberis 2019, Raggi: "Un'oasi per i cittadini romani che non vanno in vacanza"

(Agenzia Vista) Roma, 03 agosto 2019 03-08-19 Tiberis 2019, Raggi: "Un'oasi per i cittadini romani che non vanno in vacanza" Apre “Tiberis 2019”, l’area attrezzata sul Tevere, a ingresso libero, realizzata all’altezza di Ponte Marconi dal Servizio Giardini del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale. La struttura resterà aperta tutti i giorni, domeniche e festivi inclusi, dalle 8 alle 20, fino al termine di ottobre.Il progetto è stato realizzato con la collaborazione dell’associazione di cittadini-volontari Agenda Tevere Onlus, che ha affiancato l’Ufficio Speciale Tevere. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev