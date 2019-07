Arrestato stalker di Giorgia Meloni: "Ringrazio Forze dell'Ordine, ero preoccupata per mia figlia"

Rivoluzione a Miss Venezuela: top secret le misure delle ragazze

Roma, 31 lug. (askanews) - Prove generali a Caracas per la finale di Miss Venezuela. Per la prima volta quest'anno non verranno menzionate le misure" delle 24 bellezze che si contenderanno la corona. Una vera rivoluzione per il concorso di bellezza: come a dire che seno-vita-fianchi non contano al giorno d'oggi, nell'era del MeToo e bisogna abbandonare il vecchio "stereotipo di donna". La ...