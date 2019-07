(Agenzia Vista) Napoli, 29 luglio 2019 Autonomia, Di Maio: "Affrontare prima tema solidarietà nazionale" "Se vogliamo affrontare la richiesta di autonomia di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna vorrà dire che è il momento giusto in Italia per affrontare il tema dei livelli essenziali di prestazioni e di assistenza e il tema del fondo di perequazione che non è mai stato istituito. Affrontiamo il tema della solidarietà nazionale, poi una volta che abbiamo stabilito i criteri generali con cui si garantisce la coesione nazionale e la solidarietà nazionale possiamo affrontare anche il tema di competenze in autonomia a diverse regioni". Così il vicepremier e ministro Luigi di Maio, nel corso del suo intervento all'osservatorio sulla autonomia regionale all'Università "Federico II" di Napoli. Fonte Facebook/Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev