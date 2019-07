Interrogato bendato in caserma, Di Maio: “Foto non bella ma non la si butti in caciara”

(Agenzia Vista) Napoli, 29 luglio 2019 "Per me è importantissimo essere al funerale del carabiniere ucciso, è un nostro conterraneo della Campania". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio sul carabiniere Mario Cerciello ucciso a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev