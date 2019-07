Carabiniere ucciso a Roma, la mamma e il comandante mano nella mano

La polizia depone corona di fiori su luogo omicidio carabiniere

Roma, 26 lug. (askanews) - Una corona di fiori a nome delle volanti della Polizia di Stato: l'hanno deposta oggi i poliziotti sul luogo dell'omicidio di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere dei carabinieri assassinato nella notte fra il 25 e il 26 luglio in Via Pietro Cossa, nel quartiere centrale di Prati, a Roma. Ancora non sono chiare le dinamiche dell'omicidio: in un primo momento si era ...