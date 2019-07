Schianto con l'auto dopo diretta Facebook, applausi al funerali del piccolo Antonio

(Agenzia Vista) Partinico, 26 luglio 2019 Dolore a Partinico questo pomeriggio per i funerali del piccolo Antonino Provenzano, di 9 anni, morto per le ferite riportate nel terribile incidente stradale avvenuto ad Alcamo. Questa mattina c'è stato rientro della salma in mattinata nell'abitazione di vicolo Patti in cui la vittima viveva con la madre e gli altri fratelli, mentre oggi c'è stato l'ultimo saluto nella vicina chiesa di San Paolino. _Courtesy Gds Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev