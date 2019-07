Rivoluzione del traffico a Palermo, ecco cosa cambia nel nuovo piano di viabilità

(Agenzia Vista) Palermo, 26 luglio 2019 Dal 1° agosto il traffico di Palermo si rivoluziona in centro. Il Comune, in via sperimentale, ha infatti varato tre ordinanze che stabiliscono un nuovo piano della viabilità. Nell'arco di quattro giorni entreranno in vigore i singoli provvedimenti. _Courtesy Tgs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev