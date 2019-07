(Agenzia Vista) Roma, 26 luglio 2019 Microcredito risorsa per il Paese, la relazione di microfinanza a Montecitorio Nella Sala della Regina della Camera dei deputati la presentazione della relazione biennale sulle attività di microcredito e microfinanza in Italia. "Raggiunti risultati eccezionali grazie a intuizione del legislatore", così il presidente dell'Ente Nazionale per il Microcredito, Mario Baccini, intervenuto a margine dell'iniziativa. "Ente Nazionale per il Microcredito una delle poche istituzioni utili" afferma il presidente del Comitato Scientifico dell'Ente Nazionale per il Microcredito, Angelo Maria Petroni, durante il suo intervento Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev