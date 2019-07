(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2019 Casellati: "Taglio parlamentari, bene segnali in questa direzione" La presidente del Senato Elisabetta Casellati alla tradizionale Cerimonia del Ventaglio: "Pur non esprimendo ovviamente nessuna valutazione di merito sul provvedimento per la riduzione del numero dei parlamentari già licenziato in seconda lettura dal Senato, ho sempre sostenuto la necessità di dare dei segnali che vadano in questa direzione". Casellati: "Riforma giustizia non è più rinviabile" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev