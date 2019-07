(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2019 Casellati: "Migranti, Italia sia aiutata in fasi successive ai salvataggi" La presidente del Senato Elisabetta Casellati alla tradizionale Cerimonia del Ventaglio: "Non c'è dubbio che lo sforzo economico, logistico ed operativo messo in campo per fronteggiare le emergenze abbia visto il nostro Paese svolgere un ruolo di primo piano, che non sempre l'Europa ha riconosciuto. Con il perdurare delle condizioni strutturali che sono alla base dei flussi, è stato inevitabile perseguire una distinzione tra soccorso e accoglienza. Se infatti dobbiamo essere chiari nel dire che nessuno può e deve essere lasciato morire nel Mediterraneo - un mare che negli ultimi anni ha visto troppe tragedie, troppo sangue - è altrettanto doveroso riconoscere che l'Italia non può da sola farsi carico delle successive fasi di assistenza e accoglienza. Su questo tema, che impatta direttamente le coscienze di ogni cittadino europeo e di tutti i governi coinvolti, c'è bisogno di più Europa, più solidarietà, più interventi strutturali di medio-lungo periodo. È questo il terreno sul quale si valuterà l'efficacia delle azioni dell'Unione europea, prima ancora che sui bilanci e sul rispetto delle regole interne". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev