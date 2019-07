(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2019 Regione Lazio, Zingaretti: "Per la prima volta dopo 12 anni bilancio in attivo, buon governo paga" "Per la prima volta dopo 12 anni bilancio in attivo, buon governo paga". Così il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti al termine dell'udienza del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2018, reso dalla Corte dei Conti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev