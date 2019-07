(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2019 Women in Politics, Italia e Gran Bretagna a confronto su come combattere discriminazione di genere Nella Sala della Regina della Camera dei deputati il convegno “Women in Politics”. Rappresentanti istituzionali britanniche e italiane si confrontano per discutere come combattere la discriminazione di genere e facilitare l’accesso delle donne alla vita pubblica. Presenti al dibattito la presidente del Senato, di Maria Elisabetta Alberti Casellati, la vicepresidente della Camera dei deputati, Mara Carfagna, l'ambasciatrice britannica in Italia, di Jill Morris, la senatrice Emma Bonino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev