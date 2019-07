(Agenzia Vista) Bruxelles, 15 luglio 2019 Flat tax, Centinaio: "Incontro Salvini con parti sociali passo in avanti. Lo faccia anche Di Maio" "Non capisco perchè ci debba essere una scorrettezza istituzionale. Si sapeva che il ministro Salvini aveva convocato al ministero la componente economica del movimento Lega. Presentare e ascoltare le proposte da mettere nel tavolone nei prossimi mesi è un modo per accelerare l'azione di Governo. Penso che serva a tutta la coalizione per poter fare un passo in avanti. Invito anche il ministro Di Maio a farlo." Così il ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Gianmarco Centinaio incontrando i giornalisti a margine del Consiglio Agricoltura a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev