Il neo eletto presidente del Parlamento Ue Sassoli all'Assemblea del PD, l'abbraccio con Zingaretti

New Orleans aspetta con paura la tempesta Barry, 10mila evacuati

New Orleans, 13 lug. (askanews) - La tempesta tropicale Barry continua ad avvicinarsi lentamente alle coste della Louisiana e quasi 10mila persone hanno ricevuto l'ordine di evacuazione. Ma molti residenti dello Stato del Sud-Est degli Stati Uniti sono divisi sul da farsi: "Potrebbe accadere tra qualche minuto, tra qualche ora. Abitiamo in una zona dove c'è una sola strada per entrare e una sola ...