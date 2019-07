(Agenzia Vista) Oppeano, 12 luglio 2019 Migranti, Salvini: "Se bastano agenti bene, altrimenti muro in Fiuli al confine con la Slovenia" "Se bastano agenti bene, altrimenti muro in Fiuli al confine con la Slovenia". Così Matteo Salvini durante un comizio a Oppeano, in provincia di Verona. /courtesy Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it