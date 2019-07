(Agenzia Vista) Roma, 12 luglio 2019 Difesa, Di Maio: "Accelerare su rappresentanza sindacale militari" "Qualche tempo fa la Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto ad avere tutele sindacali per tutte le forze armate e in base a quella sentenza in commissione Difesa, già da troppo tempo, si sta discutendo una proposta di legge 5 Stelle che finalmente garantisce le tutele minime di rappresentanza di tutti i corpi militari. Ma ad un certo punto l'iter di questa legge si è fermato perchè in commissione siamo rimasti un pò soli. Tu puoi istituire tutte le tutele sindacali del mondo ma se poi per vedersi riconoscere un diritto, i militari debbono andare davanti a un giudice amministrativo è come non dare quel diritto. Devono poter andare davanti a un giudice del Lavoro ordinario e su questo abbiamo visto tutti i partiti contro il Movimento, affossando queta legge". Così il vice-premier, Luigi Di Maio, in diretta facebook. Fonte: Facebook/Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev