(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2019 Agcom: "Italia al di sotto della media europea su competenze digitali" In Sala della Regina a Montecitorio la Relazione annuale dell'Agcom al Parlamento con il presidente Angelo Marcello Cardani alla presenza del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico. Il presidente Cardani, al termine del suo mandato, ha tracciato un bilancio dell'attività svolta negli ultimi sette anni sottolineando che dall'intervento dell'Autorità per le comunicazioni è giunta: "Una crescente spinta alla trasparenza tariffaria; maggiori garanzie contrattuali per il consumatore, dalla completezza delle informazioni alle modifiche unilaterali dei contratti, dall'esercizio del diritto di recesso, alla disciplina delle modalità di dismissione o trasferimento dell'utenza; il contrasto alle pratiche di attivazione inconsapevoli di servizi premium, confluita in un codice di autoregolamentazione appena varato". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev