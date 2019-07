Calcio, l'aquila della Lazio Olympia sullo scranno della Sindaca Raggi

Alessandra Locatelli giura come neo-ministra della Famiglia

Roma, 10 lug. (askanews) - Alessandra Locatelli ha giurato al Quirinale come nuova ministra per le Politiche per la famiglia. La deputata della Lega, 42 anni, sostituisce l'attuale titolare Lorenzo Fontana, che diventerà a sua volta ministro per gli Affari europei, posto lasciato vacante da Paolo Savona dopo la sua nomina a presidente della Consob. Al Quirinale è salita solo Locatelli, perché il ...