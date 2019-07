(Agenzia Vista) Roma, 08 luglio 2019 Corridoio mobilita', Raggi in 36 mesi completata opera bloccata La sindaca di Roma Virginia Raggi ha inaugurato il corridoio della mobilità di Roma, che collegherà la stazione della metro B Laurentina alle zone periferiche di Tor Pagnotta. Un nuovo piano per la mobilità che coinvolgerà i quartieri di Fonte Laurentino, Castel di Leva, Cecchignola, al fine di favorire e rendere più fruibile i mezzi pubblici. “Quartieri come Fonte Laurentina, Cecchignola e Tor Pagnotta saranno connessi alla rete metropolitana con i filobus – ha affermato la prima cittadina – In 36 mesi abbiamo sbloccato un’opera che era bloccata da anni. Mezzi diventati negli anni simbolo di spreco, 45 filobus abbandonati in un deposito che abbiamo già recuperato e che ora potranno circolare lungo questo corridoio” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev