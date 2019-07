Colline prosecco patrimonio Unesco, Zaia: "Fantastico esempio di interazione tra uomo e ambiente"

Addio Cameron Boyce, la star di Disney Channel è morta a 20 anni

Roma, 8 lug. (askanews) - E' morto a soli 20 anni Cameron Boyce, giovane attore americano famoso soprattutto per le serie su Disney Channel "Jessie", con protagonista Debby Ryan e i film tv della saga "Descendants" in cui interpretava il ruolo di Carlos e di cui sarebbe uscito a breve il terzo capitolo. Il canale per ragazzi ha già diffuso un video tributo per ricordarlo nei suoi ruoli cult. La ...