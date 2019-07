(Agenzia Vista) Venezia, 07 luglio 2019 Nave da crociera perde controllo per il maltempo a Venezia e sfiora yacht ormeggiato Un'altra tragedia sfiorata a Venezia. Una nave da crociera perde il controllo per via del forte vento a Venezia e sfiora uno yacht ormeggiato in Riva dei Sette Martiri. L'intervento dei due rimorchatori è riuscito a evitare lo scontro. Fonte: Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev