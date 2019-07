Saldi, le voci dei clienti romani impegnati nelle compere

Libia, Papa Francesco prega per vittime attacco aereo: "Comunità internazionale non può tollerarlo"

(Agenzia Vista) Roma, 07 luglio 2019 Libia, Papa Francesco prega per vittime attacco aereo: "Comunità internazionale non può tollerarlo" "La comunità internazionale non può tollerare un fatto così grave, prego per le vittime". Così Papa Francesco nel suo Angelus domenicale, ricordando le vittime dell'attacco aereo avvenuto ai danni di un centro migranti in Libia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...