Migranti, Salvini a Trieste: “Sigilleremo i confini con ogni mezzo necessario”

(Agenzia Vista) Trieste, 05 luglio 2019 Trieste blindata per l'arrivo di Matteo Salvini Tra i temi caldi della visita anche la questione dell'arrivo di migranti sulla rotta balcanica. "Stiamo controllando i confini via mare, vogliamo controllare anche quelli via terra con ogni mezzo possibile", ha detto il ministro. _Courtesy Udinews Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev