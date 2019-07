Processo Expo, il sindaco Sala condannato a sei mesi: “Continuerò a fare il sindaco”

Naufragio al largo della Tunisia, parla uno dei sopravvissuti

Milano, 5 lug. (askanews) - "Dalle 5 del mattino in poi, fino a mezzogiorno, la barca ha cominciato ad affondare, entrava l'acqua. Qualcuno è caduto in in mare, eravamo tutti terrorizzati. Sono caduti in acqua e lì sono rimasti". Comincia così il racconto di Souleyman Coulibaly, ragazzo del Mali sopravvissuto insieme ad altri 3 al naufragio di una imbarcazione al largo della Tunisia mentre ...